Ф'юрі обурений потраплянням у пресу інформації про його позитивний допінг-тест

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі заявив, що інформація про його позитивний допінг-тест не мала просочитися у пресу. Про це повідомляє фан-клуб братів Кличко.

За словами Ф'юрі, в Британському антидопінговому агентстві (UKAD) раніше визнавали, що швидше за все заборонені речовини потрапили в його організм за допомогою неякісних харчових добавок.

Нагадаємо, раніше Ф'юрі подав в суд на UKAD за розголошення неправдивої інформації про те, що на початку 2015 року в його допінг-пробах були виявлені сліди забороненого препарату нандролон.

Зазначимо, що Володимир Кличко сподівається, що через скандал з допінгом у Ф'юрі не заберуть титули і віддадуть йому — Володимира це не влаштовує, він хоче провести реванш і сподівається, що питань з допінгом не буде на їхньому шляху.

Як повідомляв УНІАН, команда Тайсона Ф'юрі досі не підтвердила дату бою-реваншу проти Кличка. Попередньо, поєдинок повинен відбутися 29 жовтня в "Манчестер-Арені".