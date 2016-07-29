Володимир Кличко підтримав ідею допустити на Олімпіаду професіоналів

Екс-чемпіон світу з боксу українець Володимир Кличко розповів про своє ставлення до рішення Міжнародної асоціації боксу (AIBA) допустити професіоналів на Олімпійські ігри, повідомляє Xsport.

"Я підтримую ідею допустити на Олімпійські Ігри професіоналів. Упевнений, що багато професіоналів програють любителям, незважаючи на їх досвід, адже аматорський спорт – це зовсім інше. Думаю, що для маркетингу спорту це пішло б на користь. Я хотів би брати участь в Іграх в Ріо. На жаль, через те, що поєдинок (з Тайсоном Ф`юрі) перенесено є певні юридичні моменти, в тому, що жоден з майбутніх суперників не може проводить поєдинки до реваншу. Це прописано в контракті. Доведеться чекати Ігор в Токіо, якщо обмежень не буде за віком, то можна і виступити буде (посміхається)", - зазначив Кличко.

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"Хочеться, щоб українські спортсмени були успішні на Олімпіаді, не тільки боксери. Те, що у нас є таланти було підтверджено на багатьох Іграх і я хотів би, щоб наша країна увійшла в десятку найкращих за підсумками змагань", - додав боксер.

Як повідомляв УНІАН, раніше Володимир Кличко заявив, що команда Ф'юрі не підтверджує дату бою-реваншу і, можливо, поєдинок буде перенесено з 29 жовтня на більш пізню дату.