Кличко: "Команда Ф'юрі не підтверджує дату реваншу"

Команда чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версіями IBO, WBO і WBA Тайсона Ф'юрі не підтверджує дату бою-реваншу з Володимиром Кличком, який, за попередньою інформацією має відбутися 29 жовтня. Про це заявив Володимир Кличко, повідомляє сайт фан-клубу братів Кличко.

"Дата 29 жовтня визначена телебаченням і ареною, де проходитиме матч-реванш. Є підтвердження з моєї сторони, що я готовий 29 жовтня знову зустрітися з Тайсоном Ф'юрі. Але, на жаль, з боку Ф'юрі офіційного підтвердження немає. З боку Ф'юрі так званий "циганський хаос". Його менеджери, промоутери і він сам не підтверджують дату і не відповідають на запити.

Я не можу заявити офіційно, що зустрінуся з Ф'юрі 29 жовтня, але, сподіваюся, що ця дата збережеться. Тепер такі організації як WBA, WBO і IBF зробили офіційний запит. Сподіваюся, що в найближчі дні ми отримаємо офіційну відповідь від команди Ф'юрі, що 29 жовтня ми зустрінемося в ринзі", - заявив Кличко.

Нагадаємо, спочатку матч-реванш Кличко - Вах був запланований на 9 липня, але за кілька тижнів до цієї дати бій були змушені скасувати через травму щиколотки Ф'юрі.