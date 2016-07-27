У Києві 30 липня відкриється нова ліга змішаних єдиноборств

У суботу, 30 липня, в Києві відкриється нова ліга змішаних єдиноборств "Куzня" Ultimate Amatour Fighting Championship (UAFC).

Цій події була присвячена прес-конференція в УНІАН.

Поєдинки відбудуться в концерт-холі "Nivki Hall". Всього буде проведено 10 боїв, в яких візьмуть участь 20 бійців. Кращі з них зможуть потрапити у світ професійного спорту - міжнародну лігу WWFC.

У зв'язку з цим сьогодні під час заходу президенти WWFC України Ігор Бєднов і президент UAFC Олексій Паращенко уклали меморандум про співпрацю.

"Я прибув на захід з почесною місією, - заявив Бєднов. - Я уповноважений від ліги укласти меморандум про співпрацю з цією організацією. Ми дуже радіємо, коли знаходимо однодумців, які живуть спортом, витрачають свій особистий час на здоровий спосіб життя наших дітей, проводять тренування, будують зали, вкладають душу і таким чином методом селекції виявляють геніїв".

Паращенко пояснив причини появи ліги UAFC. За його словами, раніше існував проект "Куzня", який дозволяв брати участь в турнірах всім бажаючим, у тому числі представникам звичайних професій - слюсарям, монтажникам, барменам. Але з часом у "Куzні" почали з'являтися майстра спорту або кандидати у майстри спорту, і з'явилася необхідність розділити бійців на різні ліги.

"Куzня залишається для аматорів, а UAFC - це вже напівпрофесійна ліга. Завдяки ній, хлопці будуть переходити в WWFC", - пояснив Паращенко.

Керівник академії бойових мистецтв України Альберто Флорес-Кортес, також присутній на заході, підкреслив, наскільки важливою для спортсменів є поява нової сходинки для переходу з аматорського в професійний спорт.

"Реальність така: якщо ти хороший боєць, то у тебе є два варіанти продовження кар'єри: або працювати на "охоронці", або працювати в "охоронці". Дана ситуація дозволить спортсменам виходити на новий рівень - спочатку вихід в UAFC, потім в WWFC, а потім, хто знає, може і в UFC (найпрестижніша ліга змішаних єдиноборств у світі). В Україні є дуже багато талановитих бійців, у яких тепер з'явиться додаткова можливість для кар'єрного зростання", - сказав Флорес-Кортес.

При цьому Паращенко додав, що і в лізі "Куzня", і в UAFC дотримуються всі найважливіші організаційні стандарти.

"Після боїв ми надаємо учасникам фото- та відеопродукцію. Присутність швидкої допомоги, страховки, лікаря, медбрата - це все в обов'язковому порядку. Також є рефері, який вчасно зупиняє бої. Коли кажуть: "бої без правил", це дуже перебільшено - тут насправді дуже багато правил. Професійний рефері ніколи не допустить важких травм, він зупинить бій вчасно", - підкреслив глава UAFC.