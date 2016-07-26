Ф'юрі пояснив, як отримав травму перед боєм-реваншем з Кличком

Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями IBO, WBO і WBA Тайсон Ф'юрі пояснив, як отримав травму перед боєм-реваншем з Володимиром Кличко, який мав відбутися 9 липня. Про це пише офіційний фан-клуб братів Кличко.

Ф'юрі зазначив, що під час підготовки до матчу-реваншу з Володимиром Кличком регулярно бігає на довгі дистанції, долаючи близько 16 км. Читайте такожБукмекери почали вважати Кличка фаворитом у бою-реванші з Ф'юріСаме під час одного з таких забігів він пошкодив ногу.

Нагадаємо, бій-реванш між Тайсоном Ф'юрі і Володимиром Кличко мав відбутися 9 липня, але був відмінений через травму британця.

Нова дата реваншу поки не оголошена. Згідно з попередньою інформацією, поєдинок відбудеться 29 жовтня в Манчестері.