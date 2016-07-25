Букмекери почали вважати Кличка фаворитом у бою-реванші з Ф'юрі

Український суперважковаговик Володимир Кличко став фаворитом у матчі-реванші з Тайсоном Ф'юрі на думку авторитетних букмекерських контор, повідомляє klitschko-brothers.com.

Відзначається, що ще півроку тому фахівці області ставок розглядали шанси суперників як рівні. Лише після новин про травму Ф'юрі та перенесення дати реваншу букмекери почали віддавати перевагу українському боксеру.

Зокрема, перевагу Кличку віддають букмекерські контори William Hill (коефіцієнт 1,8 на Кличка проти 1,91 на Ф'юрі) і Bwin (1,7 проти 2,15). У той же час контора Betfair вважає шанси боксерів рівними (коефіцієнт - 1,9).

Як повідомляв УНІАН, у Ф'юрі почали розчаровуватися не тільки букмекери, але й власні фани — близько 2000 британців поспішили здати свої квитки після новин про перенесення бою.

Офіційно нова дата реваншу поки не оголошена. Згідно з попередньою інформацією, бій відбудеться 29 жовтня в Манчестері (так само розглядаються варіанти з Дюссельдорфу, Гельзеркірхеном та Києвом).