Український боксер Постол програв чемпіонський пояс WBC американцю Кроуфорду
09:33, 24 липня 2016Бокс
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Поєдинок на арені MGM Grand в Лас-Вегасі завершився першою поразкою в кар'єрі українця.
Постол зазнав поразки / @trboxing
Український боксер Віктор Постол програв американцеві Теренсу Кроуфорду бій за титули чемпіона світу за версіями WBC і WBO в 1-ій напівсередній вазі (до 63,5 кг).
Поєдинок завершився без нокауту, і рішення про переможця приймали судді. Кроуфорд переміг за одноголосним рішенням арбітрів - 118:107, 118:107, 117:108.
Ця поразка стала першою в кар'єрі 32-річного Постола. Після бою він позбувся чемпіонського поясу за версією WBC, який належав йому раніше.
Зазначимо, що в андеркарті цього бою ще один українець Олександр Гвоздик здобув перемогу технічним нокаутом над американцем Томмі Карпенсі.
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