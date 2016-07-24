Український боксер Постол програв чемпіонський пояс WBC американцю Кроуфорду

Український боксер Віктор Постол програв американцеві Теренсу Кроуфорду бій за титули чемпіона світу за версіями WBC і WBO в 1-ій напівсередній вазі (до 63,5 кг).

Поєдинок завершився без нокауту, і рішення про переможця приймали судді. Кроуфорд переміг за одноголосним рішенням арбітрів - 118:107, 118:107, 117:108.

Ця поразка стала першою в кар'єрі 32-річного Постола. Після бою він позбувся чемпіонського поясу за версією WBC, який належав йому раніше.

Зазначимо, що в андеркарті цього бою ще один українець Олександр Гвоздик здобув перемогу технічним нокаутом над американцем Томмі Карпенсі.