Український боксер Постол за перший захист титулу заробить 675 тисяч доларів

За майбутній поєдинок 23 липня в Лас-Вегасі володар титулу WBC Віктор Постол (28-0, 12 КО), отримає – $675 тис., повідомляє Вoxnews.com.ua з посиланням на ESPN.

Його супротивник, чемпіон WBO у суперлегкій вазі Теренс Кроуфорд (28-0, 20 КО) заробить майже в два рази більше - $1,3 мільйона.

Були також озвучені гонорари учасників андеркарда цього вечора. Зокрема, українець Олександр Гвоздик отримає $30 тис.

Читайте такожУкраїнський боксер Постол провів спаринг з Міккі Рурком (відео)

У свою чергу, інші боксери отримають такі гонорари - Оскар Вальдес – $140 тис., Матіас Руеда – $30 тис. (плюс відсоток з продажів від трансляцій в Аргентині), Хосе Бенавідес – $50 тис., Франциско Сантана – $50 тис., Томмі Карпенсі – $50 тис.

Вечір професійного боксу в Лас-Вегасі відбудеться в ніч на неділю за київським часом.