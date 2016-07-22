Українець Дерев'янченко виграв бій у австралійця і став офіційним претендентом на титул чемпіона світу IBF (відео)

У ніч на п'ятницю в Машантакеті (США) відбувся вечір боксу, в якому 30-річний українець Сергій Дерев'янченко (9-0, 7 КО) здобув блискучу перемогу в бою з екс-чемпіоном світу за версією IBF в середній вазі 42-річним австралійцем Семом Соліманом (44-14, 18 КО), нокаутувавши його в другому раунді, повідомляє Вохіпд news.

Вже в першому раунді Дерев'янченко відправив Солімана в нокдаун ударом правою, а в середині другого повторив цю процедуру знову, а потім брутально зрубав австралійця лівим хуком в підборіддя - нокаут.

Ця перемога вивела українця в статус офіційного претендента на титул чемпіона світу за версією IBF в середній вазі, яким зараз володіє боксер з Казахстану Геннадій Головкін (35-0, 32 КО).

Відзначимо, однак, що Головкін тільки три місяці тому захищав свій титул в бою проти офіційного претендента Домініка Уейда, тому розраховувати на бій з казахським чемпіоном до квітня наступного року Дерев'янченко навряд чи варто.

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Втім, це, можливо, тільки краще - в українця буде час провести ще кілька боїв проти хороших суперників і набратися необхідного досвіду перед боєм з Головкіним.

В іншому бою, який відбувся в ніч на п'ятницю, перспективний український середньоваговик Євген Хитров (14-0, 12 КО) здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунду в бою з американцем Полом Мендесом (19-3-2, 9 КО).

Хитров домінував у рингу з самого початку бою, а в дев'ятому раунді він потряс Мендеса і наступною серією ударів змусив рефері втрутитися і зупинити бій - технічний нокаут.