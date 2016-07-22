Команда Кличка запропонувала провести бій з Ф'юрі в Києві

Команда Володимира Кличка запропонувала два варіанти перенесення бою, серед яких був варіант провести поєдинок у Києві, повідомляє Sport.ua з посиланням на свої джерела.

Напередодні повідомлялося, що в першому варіанті розглядалась Німеччина, де місцем проведення повинні були стати футбольні арени у Дюссельдорфі (де пройшов перший бій) або Гельзенкірхені.

А ось другий варіант здивував навіть британців: було запропоновано перенести матч-реванш у Київ і провести його на НСК «Олімпійський». У цьому випадку дата бою через погодні умови була би зрушена на вересень, обговорювалася дата 10 вересня. У цьому випадку команда Володимира була готова компенсувати британцям можливі фінансові втрати, які були б пов'язані з перенесенням бою. За інформацією видання, мова йшла про 2 мільйони фунтів стерлінгів – настільки була б нижче каса зборів продажу квитків під час проведення матчу-реваншу в Києві (нагадаємо, що в контракті на бій був пункт про те, що поєдинок відбудеться там, де він зможе згенерувати найбільші збори). В якості аргументів з боку менеджменту українця наводилася впевненість, що на НСК «Олімпійському» буде аншлаг – цей бій збере 60000 глядачів, що було б добре для телекартинки, адже майбутній двобій буде транслюватися в 150 країнах світу.

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В цьому випадку, напевно, були б вищі шанси на проведення в рамках цього боксерського вечора бою Василя Ломаченка в андеркарді – наш чемпіон з радістю після більш ніж трирічної перерви виступить на очах рідної публіки.

Очікується, що британська сторона дасть свою відповідь наступного тижня. Але, за інформацією видання, для англійців пріоритетним варіантом залишається провести поєдинок в рідному місті Тайсона Ф'юрі Манчестері на Manchester Arena. 70 відсотків імовірності, що бій відбудеться у Великобританії, 25 – в Німеччині і 5 відсотків – в Україні.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015 року Кличко поступився всіма своїми титулами в бою з Ф'юрі за очками, одноголосним рішенням суддів. Реванш має відбутися 29 жовтня.