У команді Кличка хочуть перенести реванш з Ф'юрі в Німеччину

Одним з питань, що обговорять команди Кличка і Ф'юрі на запланованій на цей тиждень зустрічі, є місце проведення реваншу українця і британця, повідомляє Братство Кличко з посиланням на британську DailyMail.

Нагадаємо, бій повинен був відбутися 9 липня в Манчестері, але був відкладений через травму щиколотки британця. Спочатку передбачалося, що реванш, попередньо намічений на 29 жовтня, відбудеться на все тій же Манчестер Арена, але сторона Кличка має намір обговорити альтернативні варіанти з проведенням бою в Німеччині.

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Будуть запропоновані ще два варіанти — криті стадіони в Дюссельдорфі (саме тут відбувся перший бій Кличко — Ф`юрі) і Гельзенкірхені.

Зазначимо, що після інформації про перенесення бою близько 2000 британців вирішили здати свої квитки, а це приблизно 10% місткості "Манчестер Арена".

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015 року Володимир Кличко поступився всіма своїми титулами чемпіона світу в бою Ф'юрі за очками, одноголосним рішенням суддів.

Бій-реванш має відбутися 29 жовтня.