Британці розчарувалися у Ф'юрі і здали 2 тисячі квитків на бій з Кличком

Близько 2000 британців здали квитки на бій Тайсона Ф'юрі з Володимиром Кличком після того, як оголосили про перенесення поєдинку через травму Ф'юрі, повідомляє Sport.ua.

Це 10 відсотків фанів, які купили квитки на Manchester Arena.

Цікаво, що під час переносів боїв Володимира Кличка в Німеччині (з тим же Тайсоном Ф'юрі в минулому році, з Кубратом Пулєвим в 2014 році, з Жан-Марком Мормеком в 2011 році) відсоток вболівальників, які здають квитки, був на порядок нижчим і становив менше одного відсотка. Судячи з усього, рівень довіри у британських фанів до Тайсону Ф'юрі не дуже високий.

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Українці, які викупили понад 400 квитків на бій в Манчестері, склали тільки 4 квитка, що становить рівно 1 відсоток.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015 року Кличко програв усі свої титули чемпіона світу в бою з Ф'юрі одноголосним рішенням арбітрів. Бій-реванш, спочатку намічений на 9 липня, має відбутися в жовтні.