Шварценеггер приїхав до Кличка, щоб підтримати його при підготовці до бою з Ф'юрі

Легендарний актор і бодібілдер Арнольд Шварценеггер з'явився в австрійському тренувальному таборі Володимира Кличка, який продовжує підготовку до бою-реваншу з британцем Тайсоном Ф'юрі.

Фотографію з табору в Гоїнгу зі своєю дочкою Кайей-Євдокією і Шварценеггером виклав в Twitter сам Кличко. На ній актор підносить до обличчя дівчинки сигару, а підпис під фото є нагадуванням про культовийЧитайте такожФ'юрі: "Спочатку я знесу Кличко щелепу, а потім поїду в Нью-Йорк пити пиво і віскі"фільм "Термінатор 2".

This time baby says hasta la vista to cubanos. @Schwarzenegger@stanglwirt#unclearnoldpic.twitter.com/i4hFWc8D9j