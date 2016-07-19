Шварценеггер приїхав до Кличка, щоб підтримати його при підготовці до бою з Ф'юрі

Легендарний актор і бодібілдер Арнольд Шварценеггер з'явився в австрійському тренувальному таборі Володимира Кличка, який продовжує підготовку до бою-реваншу з британцем Тайсоном Ф'юрі.

Фотографію з табору в Гоїнгу зі своєю дочкою Кайей-Євдокією і Шварценеггером виклав в Twitter сам Кличко. На ній актор підносить до обличчя дівчинки сигару, а підпис під фото є нагадуванням про культовийЧитайте такожФ'юрі: "Спочатку я знесу Кличко щелепу, а потім поїду в Нью-Йорк пити пиво і віскі"фільм "Термінатор 2".

Нагадаємо, Кличко і Шварценеггера давно пов'язують дружні стосунки.

Як повідомляв УНІАН, бій-реванш між Кличком і Ф'юрі має відбутися 29-го жовтня. Британець є чинним чемпіоном світу за версіями WBA, IBO, WBO.