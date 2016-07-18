Легендарний мексиканський боксер змушений піти на операцію з видалення ока

Легендарний мексиканський боксер Ісраель Васкес (44-5, 32 КО) готується до операції з видалення правого ока, повідомляє Sport Arena, посилаючись на BoxingScene.com.

Головним суперником 38-річного боксера протягом його кар'єри був Рафаель Маркес. Вони зустрічалися між собою чотири рази, і кожен отримав по дві перемоги. Проте після четвертого бою, який відбувся у 2010 році, у Васкеса почалися проблеми з правим оком, які в підсумку змусили мексиканця піти на операцію.

Читайте такожЛегендарний філіппінець Пак'яо восени може повернутися в професійний бокс"Проблеми у мене почалися саме після четвертого бою з Маркесом. Але я не маю бажання демонізувати ні той бій, ні спорт в цілому. Мене оглядали безліч лікарів, я сам стежив за собою. Я переніс багато операцій, випробував багато методів, в тому числі імплантацію силікону в око. Відновити зір на 100% у мене не вийшло, але я міг жити нормальним життям", — сказав Васкес.

"Я вже звик до життя з одним оком. Саме тому я пішов на протезування. Президент WBC Маурісіо Сулейман мені дуже допомагає. Мені здається, краще виглядати нормально з чимось, що не працює, ніж залишатися з чимось, що також не працює, але ще й заважає нормально виглядати. Я ще не знаю точної дати операції. Звичайно, це непросто психологічно. Мені доведеться звикати до життя без ока", — додав мексиканець.