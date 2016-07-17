Жарти від Ф'юрі: "Хотілося б зізнатися, що я гей"

Чемпіон світу з боксу за версіями IBO, WBO і WBA в суперважкій ваговій категорії, британець Тайсон Ф'юрі в черговий раз потроллив людей нетрадиційної сексуальної орієнтації.

Читайте такожФ'юрі відновив підготовку до бою-реваншу з КличкомВчора він опублікував в соціальній мережі Twitter фото своєї третьої новонародженої дитини, а трохи пізніше здійснив жартівливий камінг-аут. "Хотілося б зізнатися, що я гей", - написав британець.

Британець одружений на Періс Ф'юрі. Вони познайомилися, коли боксеру було 16 років і відтоді не розлучалися, а в грудні 2008 року пара одружилася.

Раніше Ф'юрі кілька разів невтішно відгукувався про людей нетрадиційної сексуальної орієнтації.

Нагадаємо, бій-реванш між Тайсоном Ф'юрі і Володимиром Кличком має відбутися 29 жовтня в "Манчестер-Арені".