Ф'юрі відновив підготовку до бою-реваншу з Кличком
Бій-реванш попередньо намічений на 29 жовтня.
Британський супертяж Тайсон Ф'юрі відновив підготовку до бою-реваншу з українцем Володимиром Кличком, повідомляє Boxing News.
Чемпіон світу набирає форму проводячи спаринги.
У свою чергу, колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі британець Леннокс Льюїс розставив по місцях кращих британських супертяжів на сьогоднішній день, назвавши Ф'юрі найкращим:
“Ф'юрі - кращий, тому що він побив кращого - Володимира Кличка. Далі я повинен поставити Девіда Хея і вже потім - Ентоні Джошуа, хоча він ще не досяг свого піку, і все може змінитися", - сказав Леннокс Льюїс в інтерв'ю The Sun.
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Ф'юрі відновив тренування після травми щиколотки, через яку бій-реванш з Кличком довелося перенести з 9 липня на (попередньо) 29 жовтня.
Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року Кличко програв усі свої титули чемпіона світу в бою з Ф'юрі за очками, одноголосним рішенням суддів.