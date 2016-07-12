Усика виключили з рейтингу IBF

В оновленому рейтингу Міжнародної боксерської федерації (IBF) український важковаговик Олександр Усик не потрапив в Топ-15, повідомляє Boxingnews.com.

Усик вже запланував бій з чемпіоном світу за іншою версією (WBO) на 17 вересня. Виходячи з того , що українець не буде найближчим часом битися за титул IBF, федерація виключила його зі свого рейтингу .

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З інших українських боксерів на своїх колишніх позиціях залишилися Сергій Дерев'янченко - на 4-й, В'ячеслав Глазков (7), В'ячеслав Шабранський (9), Олександр Гвоздик (10) і Олександр Спірко (10). Поліпшили свої позиції у рейтингу Євген Хитров (з 12 на 11) і Олег Юхимович (з 14 на 13).

Після перемоги нокаутом в першому раунді над британцем Енцо Маккарінеллі увійшов у першу десятку рейтингу український важковаговик Дмитро Кучер, який розмістився на 9-й сходинці.