Боксер Арреола: "Правління Володимира Кличка закінчилося"

Бій-реванш між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі та українцем Володимиром Кличком закінчиться перемогою Ф'юрі. Таку думку в інтерв'ю телеканалу Sky висловив американський боксер Кріс Арреола, повідомляє klitschko-brothers.com.

"Він вийшов і дав Кличку бій, якого той не очікував. Він був добре підготовлений, і я думаю, що те ж саме буде і в реванші. Я впевнений, що він поб'є Кличка знову.

Читайте такожКличко змусив журналіста качати прес перед камерами (відео)Правління Володимира Кличка закінчилося. Але я хочу висловити Володимиру свою повагу, тому що він був великим чемпіоном", — сказав Арреола.

35-річний американець Кріс Арреола протягом своєї професійної кар'єри виступає у важкій і суперважкій вазі. У 2009 році він програв Віталію Кличку в чемпіонському бою за версією WBC.

Як повідомляв УНІАН, бій-реванш між Володимиром Кличком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 29 жовтня в "Манчестер-Арені".