Чотири українських боксери проведуть вирішальні бої за олімпійські ліцензії

Чотири українських боксери проведуть вирішальні бої за путівку на Олімпійські ігри в рамках ліцензійного турніру в Варгасі (Венесуела), повідомляє Sport.ua.

Всього відбудуться фінальні поєдинки в десяти вагових категоріях. Згідно з регламентом олімпійського відбору, у восьми вагових категоріях фіналісти вже є володарями олімпійських ліцензій, в той час, коли у важкій вазі і суперважкій ваговій категорії ліцензію отримають лише переможці. Крім того, у восьми вагових категоріях боксери, що програли у півфіналах, також отримають можливість отримати путівку в Ріо, перемігши в бою за 3-е місце.

У легкій ваговій категорії (52 кг.) ліцензію в бою за 3-є місце розіграють Максим Фатіч і Цейбер Девід Авіла Сегура (Колумбія).

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В першій напівсередній вазі доля третьої ліцензії вирішиться в поєдинку Володимира Матвійчука (Україна) проти Карлоса Акуіно (Аргентина).

В напівважкій вазі (до 81 кг) володарем ліцензії в бою за 3-е місце стане або Денис Солоненко (Україна), або його суперник Матеус Єжи Триц (Польща).

А у суперважкій вазі (+91 кг) єдину ліцензію отримає переможець фінального поєдинку Ростислав Архіпенко (Україна) проти Едгара Рамона Муньйоса Мата (Венесуела).

Як повідомляв УНІАН, заключний ліцензійний турнір з боксу на Олімпійських іграх-2016 проходить з 3 по 8 липня в Варгасі. Літня Олімпіада-2016 відбудеться у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) з 5 по 21 серпня.