Тренер Ф'юрі підтвердив нову дату бою з Кличком

Дядько і тренер чемпіона світу за версіями WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі британця Тайсона Ф'юрі Пітер Ф'юрі підтвердив інформацію про те, що бій-реванш з українським боксером Володимиром Кличком відбудеться 29 жовтня в Манчестері, повідомляє Boxing news.

Раніше інформацію про нову дату бою оголосив менеджер українського боксера німець Бернд Бенте.

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Нагадаємо, що цей поєдинок повинен був відбутися 9 липня, але був перенесений через травму гомілкостопа Ф'юрі.

Як повідомляв УНІАН, Володимир Кличко позбувся всіх поясів чемпіона світу в листопаді 2015 року, після програшу Ф'юрі за очками одноголосним рішенням суддів.