Троє боксерів-професіоналів програли любителям на ліцензійному турнірі до Олімпіади

На ліцензійному турнірі у Венесуелі, де розігруються останні путівки на Олімпійські Ігри в Ріо-де-Жанейро, за які борються також і боксери-професіонали, сталася сенсація, повідомляє Boxing news.

Колумбійський любитель Хуан Карлос Карільо Паласіо здобув дуже впевнену перемогу у поєдинку з небитих в 14-ти поєдинках на професійному рингу сербом Петаром Мауковичем (14-0, 13 КО), нокаутувавши його вже в першому раунді.

Пізніше припинили боротьбу на першій стадії змагань італієць Массіміліано Баллісаї (20-3, 12 КО) і чех Ладислав Кутіла (19-4, 5 КО), які були декласовані молодими аматорами.

Заключний ліцензійний турнір до Олімпійських ігор-2016 проходить з 3 по 8 липня в Варгасі.

Як повідомляв УНІАН, літня Олімпіада-2016 відбудеться у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) з 5 по 21 серпня.