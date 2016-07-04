Ф'юрі почне підготовку до бою-реваншу з Кличком через тиждень

Чемпіон світу за версією WBA, WBO, IBO у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі відновить підготовку до бою-реваншу проти Володимира Кличка 11 липня. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив тренер британського боксера Пітер Ф'юрі.

Нагадаємо, бій між боксерами повинен був відбутися 9 липня, але через травму щиколотки Ф'юрі був перенесений на 29 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, останніми днями Ф'юрі насолоджувався відпочинком. Зокрема, він відвідав футбольний матч Євро-2016, де збірна Англії поступилася Ісландії.

Перед грою він пригощав алкогольними напоями всіх бажаючих британських фанів.