Ф'юрі почне підготовку до бою-реваншу з Кличком через тиждень
15:24, 04 липня 2016Бокс
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Британський боксер насолоджується останніми днями вимушеного відпочинку.
Ф'юрі собираеся відновити підготовку до бою з Кличком / bbc.co.uk
Чемпіон світу за версією WBA, WBO, IBO у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі відновить підготовку до бою-реваншу проти Володимира Кличка 11 липня. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив тренер британського боксера Пітер Ф'юрі.
Нагадаємо, бій між боксерами повинен був відбутися 9 липня, але через травму щиколотки Ф'юрі був перенесений на 29 жовтня.
Як повідомляв УНІАН, останніми днями Ф'юрі насолоджувався відпочинком. Зокрема, він відвідав футбольний матч Євро-2016, де збірна Англії поступилася Ісландії.
Перед грою він пригощав алкогольними напоями всіх бажаючих британських фанів.
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