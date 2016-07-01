Повєткіна виключили з найпрестижнішого рейтингу The Ring

Найавторитетніше видання у світі боксу, американський журнал The Ring виключив росіянина Олександра Повєткіна з рейтингу найкращих супертяжів світу, повідомляє Boxing news.

Причиною виключення Повєткіна з рейтингу The Ring стала позитивна допінг-проба Повєткіна, яка показала наявність слідів у його організмі забороненого препарату мельдонію.

У цьому рейтингу Повєткін нещодавно займав 3-ю позицію після британця Тайсона Ф'юрі та українця Володимира Кличка.