Повєткіна виключили з найпрестижнішого рейтингу The Ring

15:12, 01 липня 2016
Бокс
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Позитивна допінг-проба Повєткіна показала наявність слідів у його організмі забороненого препарату мельдонію.

Поветкин стал очередным российским спортсменом, который попался на мельдонии / vsenabox.ru

Найавторитетніше видання у світі боксу, американський журнал The Ring виключив росіянина Олександра Повєткіна з рейтингу найкращих супертяжів світу, повідомляє Boxing news.

Причиною виключення Повєткіна з рейтингу The Ring стала позитивна допінг-проба Повєткіна, яка показала наявність слідів у його організмі забороненого препарату мельдонію.

У цьому рейтингу Повєткін нещодавно займав 3-ю позицію після британця Тайсона Ф'юрі та українця Володимира Кличка.

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