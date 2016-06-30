Кличко змусив журналіста качати прес перед камерами (відео)

Український боксер Володимир Кличко під час відкритого тренування запропонував журналісту виконати вправа на прес, яке він робить щодня. Відповідне відео з'явилося на Youtube-каналі Boxing.ua.

Спочатку сам Кличко продемонстрував, як виконує на турніку дану вправу, після чого запропонував молодому журналісту повторити її.

Для початку боксер запропонував хлопцеві зробити 10 підйомів ніг. Після того, як журналіст впорався із завданням, Кличко попросив його повторити вправу.

Коли представник ЗМІ закінчив качати прес, Кличко похвалив його і додав, що робить 50 підйомів щодня.

Нагадаємо, Володимир Кличко готується до бою-реваншу з британцем Тайсоном Ф'юрі. Поєдинок мав відбутися 9 липня на "Манчестер-Арені", але через травму Ф'юрі був перенесений на невизначений термін. Ймовірно, бій відбудеться в жовтні.