Екс-чемпіон світу: Кличко може шокувати всіх в реванші з Ф'юрі

Колишній чемпіон світу у другій середній вазі британець Карл Фроч поділився своїми очікуваннями від бою-реваншу свого співвітчизника Тайсона Ф'юрі з українцем Володимиром Кличком, повідомляє Boxing news.

“Думаю, результат буде такий же, як і в першому бою, і бій буде не надто видовищним. Не думаю, що Кличко буде робити те, що йому потрібно робити - притискати Ф'юрі до канатів і проводити удари правою. У першому бою він викинув, здається, всього шість ударів правою. Я думаю, йому вже пора зав'язувати. Але це бокс, і не виключено, що він ще шокує всіх нас", - сказав Карл Фроч в ефірі телеканалу Sky Sports.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015-го року Кличко програв бій Ф'юрі за очками - одноголосним рішенням суддів - і позбувся всіх титулів чемпіона світу. Бій-реванш повинен був відбутися 9 липня, але його перенесли через травму Ф'юрі. Орієнтовно бій відбудеться в жовтні.