Кличко потрібні не титули, а реванш з Ф'юрі

Український ветеран суперважкої ваги Володимир Кличко хоче в будь-якому випадку поквитатися зі своїм кривдником Тайсоном Ф'юрі. Помститися за минулорічну поразку Тайсону Ф'юрі для Володимира Кличка важливіше, ніж знову стати чемпіоном світу, повідомляє SportArena.

Запланований на 9 липня реванш був скасований минулої п'ятниці, коли стало відомо про отриману британцем травму ноги.

Пізніше в пресу просочилася інформація про провалений допінг-тест Ф'юрі, що може обернутися для нього втратою поясів. Володимира Кличка це не дуже цікавить, адже його основна мотивація отримати сатисфакцію.

«Мені не потрібні ремені, мені потрібен реванш. Це один з тих випадків, коли я буду битися не за титули. Мені подобається цей хлопець, серйозно. У захваті від нього, — заявив Кличко The Daily Star. — Я збирав пояса довгі роки і в один момент хтось мене перемагає і перекреслює цю працю».

«Пізніше я сміявся над цим. Як тільки кухар залишив кухню, щури почали танцювати на столах. Зараз наша вага пожвавилася, з'являються нові чемпіони, вони приносять нову енергію. З нетерпінням чекаю моменту, коли зможу помститися за домашню поразку на його території», - додав екс-чемпіон світу.

У листопаді минулого року Володимир програв Тайсону Ф'юрі за очками. Бій проходив в Німеччині.