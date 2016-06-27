Боксер Ф'юрі замість лікування відпочиває з фанатами збірної Англії на Євро-2016

Британський чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (25-0, 18 КО) відправився до Франції, де відпочиває разом з фанатами збірної Англії. Про це повідомляє офіційний фан-клуб братів Кличко.

Зокрема, вчора в Ніцці боксер купив фанатам збірної Англії двісті алкогольних коктейлів, витративши на це суму у 1000 євро. Чек з доказом покупки Ф'юрі виклав на своїй сторінці в Twitter.

Фан-клуб підкреслив, що зараз Ф'юрі міг би займатися лікуванням травми щиколотки, через яку був перенесений бій-реванш британця проти Володимира Кличка.

Зазначимо, що сьогодні в Ніцці матч 1/8 фіналу Євро-2016 проведуть збірні Англії та Ісландії.

Бій між Тайсоном Ф'юрі і Володимиром Кличко мав відбутися 9 липня на "Манчестер-Арені", але через травму щиколотки Фьюрі поєдинок перенесено орієнтовно на жовтень.