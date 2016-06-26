Команда Ф'юрі заперечує звинувачення у вживанні допінгу

Команда британського боксера Тайсона Ф'юрі спантеличена звинуваченнями в тому, що чемпіон світу втягнутий в допінгове розслідування. Про це йдеться в офіційній заяві промоутера Ф'юрі, компанії Hennessy Sports, повідомляє Sky Sports.

"Ми в шоці від сьогоднішньої історії в Sunday Mirror. Тайсон Ф'юрі заперечує звинувачення у вживанні допінгу. Він сподівається відновитися від травми і захистити свої титули проти Володимира Кличка в жовтні", – йдеться в заяві компанії.

Разом з тим, Софі Ешкрофт, представник Британського антидопінгового агентства, заявила, що організація не розкриває інформацію про допінгові справах до тих пір, поки не завершиться судовий процес або відповідач сам не зробить інформацію надбанням громадськості.

"Це робиться для захисту прав та конфіденційності всіх залучених до справи учасників, а також для того, щоб не нашкодити справі", - заявила Ешкрофт.

Як повідомляв УНІАН, раніше видання Sunday Mirror повідомило про те, що проби, взяті у Тайсона Ф'юрі в лютому-березні 2015 року, показали позитивний результат. Зараз по даній справі ведеться розслідування.

У разі визнання провини, боксеру загрожує позбавлення всіх його чемпіонських поясів і тривала дискваліфікація.