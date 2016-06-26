Боксер Ф'юрі, який побив Кличка, вживав допінг - британські ЗМІ

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями IBO, WBO і WBA Тайсон Ф'юрі попався на вживанні допінгу. Про це заявило британське видання Mirror.

Стверджується, що в пробі, взятій у Ф'юрі, знайдені сліди нандролону, який сприяє зростанню м'язів у спортсменів. Проба була взята в період з лютого по березень 2015 року, за вісім месяців перед боєм з Володимиром Кличком.

Допінг-тест проводило Британське антидопінгове агентство. Причому, крім Тайсона Ф'юрі, проба виявилася позитивною у його двоюрідного брата, Хьюї, який також є професійним боксером.

Тепер Ф'юрі має надати пояснення, чому у нього в крові був виявлений заборонений препарат. Якщо слова боксера не влаштують експертів, у нього відберуть всі чемпіонські пояси. Крім того, на нього буде накладена тривала дискваліфікація.

Сам Ф'юрі заперечує всі звинувачення у вживанні допінгу.

Нагадаємо, бій-реванш між Володимиром Кличком і Тайсоном Ф'юрі мав відбутися 9 липня на "Манчестер-Арені". Однак через травму Ф'юрі бій був перенесений на невизначений термін.