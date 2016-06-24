Кличко відмовився прогнозувати свій можливий бій з Джошуа: "Не можу заглядати за спину Ф'юрі"

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі українець Володимир Кличко у своєму тренувальному таборі в австрійському Гоїнгу поділився думкою щодо чемпіона світу за версією WBA британця Ентоні Джошуа, повідомляє Вохіпg news.

"Я дуже радий за Джошуа. Вважаю, що він - хороше явище для боксу, його чемпіонство додає інтересу дивізіону. Чи можливий мій бій з Джошуа в майбутньому? Так звичайно. Але я не можу заглядати за спину Тайсону Ф'юрі", - сказав Володимир Кличко.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня відбудеться бій-реванш Кличка проти Ф'юрі, в якому українець буде оскаржувати титули чемпіона світу. Кличко програв Ф'юрі одноголосним рішенням суддів у листопаді 2015 року.