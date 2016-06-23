Україна завоювала другу ліцензію в боксі на Олімпіаду

Лідер збірної України у вазі до 56 кг, Микола Буценко, здобув ліцензію на Олімпійські ігри 2016 року, які прийматиме Бразилія, повідомляє прес-служба Федерації боксу України.

У видовищному чвертьфінальному двобої на світовому ліцензійному турнірі у Баку, українець переміг представника Алжиру Фахема Хамачі. Підсумковий результат поєдинку 2:0 на користь нашого боксера.

Завдяки цій перемозі Буценко вийшов до півфіналу світового турніру, чим гарантував для себе нагороду змагань та, що найважливіше, ліцензію на Олімпіаду 2016.

Таким чином, збірна України виборола дві ліцензії на боксерський Олімпійський турнір. Як повідомлялось раніше, перепустку на Олімпіаду також здобув Дмитро Митрофаноф (вагова категорія 75 кг).

У свою чергу, лідер збірної України з боксу у вазі до 81 кг Олександр Хижняк у чвертьфінальному поєдинку поступився білоруському боксеру Михайлу Духавалевцю з рахунком 3:0. Таким чином, український боксер не пройшов до півфіналу світового ліцензійного турніру у Баку, а також припинив боротьбу за ліцензію на Олімпійські ігри 2016.