Кличко: "Заяви Ф'юрі нагадують Гітлера. Він імбецил"

Український суперважковаговик Володимир Кличко назвав чемпіона світу Тайсона Ф'юрі імбецилом. Про це повідомляє boxingscene.com.

"Я вже згадував на прес-конференції, що його заяви про жінок, ЛГБТ-спільноту, і ось тепер про євреїв - нагадують Гітлера. Цей хлопець – імбецил. Я не можу його описати жодним іншим словом, крім імбецила. Я битимуся з імбецилом, в нас чемпіон світу - імбецил.

У цьому божевільному світі, з усіма речами, які в ньому відбуваються, нам не потрібна людина, яка має трибуну і заявляє про ненависть до єврейського народу. Як я вже говорив, ці слова нагадують Гітлера. Я не можу це прийняти. Я не приймаю це. Я думаю, що ця людина, ймовірно, психічно хвора", - заявив Кличко.

Раніше Тайсон Ф'юрі виступав з антисемітськими заявами. Зокрема, він стверджував, що єврейська спільнота, що володіє банками, цінними паперами та телеканалами, промиває людям мізки.

Нагадаємо, бій-реванш між Тайсоном Ф'юрі і Володимиром Кличком відбудеться 9 липня в "Манчестер-Арені".