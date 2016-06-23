Кличко: "Заяви Ф'юрі нагадують Гітлера. Він імбецил"
Український боксер заступився за єврейський народ.
Український суперважковаговик Володимир Кличко назвав чемпіона світу Тайсона Ф'юрі імбецилом. Про це повідомляє boxingscene.com.
"Я вже згадував на прес-конференції, що його заяви про жінок, ЛГБТ-спільноту, і ось тепер про євреїв - нагадують Гітлера. Цей хлопець – імбецил. Я не можу його описати жодним іншим словом, крім імбецила. Я битимуся з імбецилом, в нас чемпіон світу - імбецил.
У цьому божевільному світі, з усіма речами, які в ньому відбуваються, нам не потрібна людина, яка має трибуну і заявляє про ненависть до єврейського народу. Як я вже говорив, ці слова нагадують Гітлера. Я не можу це прийняти. Я не приймаю це. Я думаю, що ця людина, ймовірно, психічно хвора", - заявив Кличко.
Раніше Тайсон Ф'юрі виступав з антисемітськими заявами. Зокрема, він стверджував, що єврейська спільнота, що володіє банками, цінними паперами та телеканалами, промиває людям мізки.
Нагадаємо, бій-реванш між Тайсоном Ф'юрі і Володимиром Кличком відбудеться 9 липня в "Манчестер-Арені".