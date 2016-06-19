Усик: "Вважаю, що я найкращий боксер в нашому дивізіоні"

Український боксер Олександр Усик, який виступає в першій важкій вазі (до 90,892 кг), вважає, що є найсильнішим спортсменом у цій категорії. Про це він сказав у програмі Boxing Monthly, повідомляє boxingscene.com.

"В нашому дивізіоні є кілька небезпечних бійців, але все ж я вважаю, що я найкращий з них. Наш дивізіон зараз не найпопулярніший, але повторюся, він дуже небезпечний. Можливо, що з такими бійцями і боями, які в нас є, ми зробимо його найцікавішим", – вважає українець.

Він також пообіцяв виграти бій за звання чемпіона світу за версією WBO у Кшиштофа Гловацького. Поєдинок відбудеться 17 вересня у Варшаві.

"Гловацькі хороший боксер. Я поважаю його, тому що він відібрав пояс у Марко Хука. Він його знищив, саме тому я думаю, що Гловацькі хороший боксер. Це не буде легкий поєдинок, але коли я почну з ним боксувати, я зроблю те, що роблю завжди. Виграю", - заявив Усик.