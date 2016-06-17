Кличко: "Закінчу правління Ф'юрі 9 липня"

Український боксер Володимир Кличко пообіцяв, що Тайсон Ф'юрі не затримається надовго на чемпіонському троні в суперважкій вазі і його "правління" перерветься вже 9 липня в Манчестері, де відбудеться бій-реванш українця і британця, повідомляє Братство Кличко.

"Той факт, що я дав такому хлопцеві, як Тайсон Ф'юрі, платформу (для виступів), турбує мене. Я закінчу його правління 9 липня, зробивши його одним з найкоротших в історії суперважкого дивізіону", — заявив Кличко.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015-го року українець поступився всіма своїми титулами чемпіона світу британцеві в титульному бою за очками - одноголосним рішенням суддів. Бій-реванш відбудеться в англійському Манчестері 9 липня.