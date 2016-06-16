Ф'юрі: "Якщо Кличко нокаутує мене за 10 секунд, я буду щасливий"

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі не відчуває тягаря відповідальності за результат у матчі-реванш з українцем Володимиром Кличком. Про це він заявив в ефірі телеканалу BoxNation, повідомляє boxingnews.com.ua.

"Чи має значення, хто виграє, а хто програє, якщо мені все одно заплатять? Для мене це не має ніякого значення, тому що я вже побив Володимира Кличка, я зробив неможливе. Так що якщо він нокаутує мене за 10 секунд, я буду щасливий", - сказав англійський боксер.

Нагадаємо, бій-реванш між Володимиром Кличком і Тайсоном Ф'юрі сосится 9 липня в "Манчестер-Арені".