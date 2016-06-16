Боксер Митрофанов став учасником Олімпійських ігор 2016

Міжнародна боксерська Асоціація (AIBA) офіційно підтвердила право участі Дмитра Митрофанова в Олімпійських іграх 2016 року, які прийматиме Бразилія, повідомляє прес-служба Федерації боксу України.

Відповідно до офіційного звернення AIBA ліцензія Дмитра Митрофанова підтверджена у ваговій категорії до 75 кг.

Відповідно до даного рішення Дмитро Митрофанов став першим учасником від чоловічої національної збірної України на Олімпійському боксерському турнірі 2016 та не прийматиме участі у ліцензійному турнірі в Азербайджані. Декількома тижнями раніше ліцензію на жіночий турнір Ігор 2016 здобула також українка Тетяна Коб.

«Я вітаю всю українську спортивну спільноту, особисто Дмитра Митрофанова та його персонального тренера Вадима Казаніна з цією чудовою звісткою. Вважаю, що Дмитро є одним з тих людей, який дійсно заслужив право участі в Іграх 2016 і нам таки вдалося добитися підтвердження даного факту, – зазначив президент Федерації боксу України Володимир Продивус. – Наразі ми перебуваємо у Баку, де наша команда приймає участь у світовому ліцензійному турнірі. Уся збірна перебуває і чудовому бойовому настрої. Я переконаний, що дана звістка надасть усім боксерам додаткового стимулу на здобуття перепусток на Ігри 2016».

Нагадаємо, в ці дні збірна України з боксу перебуває у Баку (Азербайджан), де вже завтра, 17 червня, розпочне виступи на світовому ліцензійному турнірі.