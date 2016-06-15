Боксерський бій між Усиком та Гловацкі відбудеться в Польщі 17 вересня

15:41, 15 червня 2016
Бокс
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Сторони остаточно домовилися про місце і дату проведення чемпіонського поєдинку.

Усик может стать чемпионом мира 17 сентября / Вальдемар Горлушко

Бій між українцем Олександром Усіком і поляком Кшиштофом Гловацкі відбудеться 17 вересня в Польщі. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив промоутер Knock Out Promotions Томаш Бабілонскі.

Олександр Усик є інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO у важкій вазі. На його рахунку дев'ять боїв, кожен з яких завершувався нокаутом на користь українця.

Чемпіон світу за версією WBO Кшиштоф Гловацкі здобув на професійному рингу 26 перемог у 26 поєдинках. 16 боїв поляк завершив нокаутом.

Раніше повідомлялося, що бюджет бою між Усиком та Гловацкі може скласти трохи менше одного мільйона доларів.

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