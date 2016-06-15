Ломаченко увійшов в десятку кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії
12:21, 15 червня 2016Бокс
478
Він став третім українцем, що потрапили в цей список після братів Кличків.
twitter/poroshenko
Американський журнал The Ring оприлюднив свій оновлений рейтинг кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (або Р4Р), куди потрапив українець Василь Ломаченко, повідомляє Boxing News.
Список як і раніше очолює нікарагуанець Роман Гонсалес, а Ломаченко, розмістився на 7-й позиції.
Це сталося після яскравої перемоги українця над пуерторіканцем Романом Мартінесом в титульному бою минулої суботи.
Зазначимо, що Ломаченко став третім серед українців у першій десятці рейтингу P4P - раніше подібне досягнення вдавалося тільки братам Кличко, хоча вище Ломаченко в ньому піднімався тільки Володимир (2-е місце). Віталій же свого часу замикав першу десятку рейтингу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter