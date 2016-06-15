Ломаченко увійшов в десятку кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії

Американський журнал The Ring оприлюднив свій оновлений рейтинг кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (або Р4Р), куди потрапив українець Василь Ломаченко, повідомляє Boxing News.

Список як і раніше очолює нікарагуанець Роман Гонсалес, а Ломаченко, розмістився на 7-й позиції.

Це сталося після яскравої перемоги українця над пуерторіканцем Романом Мартінесом в титульному бою минулої суботи.

Зазначимо, що Ломаченко став третім серед українців у першій десятці рейтингу P4P - раніше подібне досягнення вдавалося тільки братам Кличко, хоча вище Ломаченко в ньому піднімався тільки Володимир (2-е місце). Віталій же свого часу замикав першу десятку рейтингу.