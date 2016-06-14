Українські боксери отримають останій шанс потрапити на Олімпиаду

Збірна України з боксу вирушила в Баку, де в рамках ліцензійного турніру боротиметься за путівки на Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро, повідомляє прес-служба НОК України.

В Азербайджані заяка нашої команди нараховує 10 спортсменів.

На цьому турнірі буде розіграно по п'ять олімпійських ліцензій у вагових категоріях 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг та 81 кг.

Щоб потрапити на найголовніший старт чотириріччя у ваговій категорії 49 кг боксерам необхідно вийти у фінал, а володарями перепусток у Ріо в вазі 91 кг та + 91 кг стануть лише переможці.

Склад збірної України: Дмитро Замотаєв (49 кг), Ігор Сопінський (52 кг), Микола Буценко (56 кг), Тимур Біляк (60 кг), Віктор Петров (64 кг), Ярослав Самофалов (69 кг), Дмитро Митрофанов (75 кг), Олександр Хижняк (81 кг), Дмитро Лісовий (91 кг), Віктор Вихрист (+91 кг).