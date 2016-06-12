Ломаченко жорстко нокаутував Мартінеса у п'ятому раунді (фото, відео)

У Нью-Йорку Василь Ломаченко (6-1, 4 КО) оформив чемпіонство вже у другій ваговій категорії, жорстко нокаутувавши пуерторіканця Романа Мартінеса, передає SportArena.

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Тим самим він перевершив рекорд Наоя Іноуе, який підкорив два дивізіони за вісім поєдинків у кар'єрі. Для Ломаченка бій з Мартінесом був сьомим у професіоналах.

Перші чотири раунди українець впевнено перегравав суперника, а у п'ятому побиття принесло досить несподівані до початку бою плоди — Ломаченко підняв аперкотом голову противника, а правим боковим вимкнув йому світло.