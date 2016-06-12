Ломаченко жорстко нокаутував Мартінеса у п'ятому раунді (фото, відео)
Василь Ломаченко стає новим чемпіоном світу за версією WBO у 2-ій напівлегкій вазі.
У Нью-Йорку Василь Ломаченко (6-1, 4 КО) оформив чемпіонство вже у другій ваговій категорії, жорстко нокаутувавши пуерторіканця Романа Мартінеса, передає SportArena.
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Тим самим він перевершив рекорд Наоя Іноуе, який підкорив два дивізіони за вісім поєдинків у кар'єрі. Для Ломаченка бій з Мартінесом був сьомим у професіоналах.
Перші чотири раунди українець впевнено перегравав суперника, а у п'ятому побиття принесло досить несподівані до початку бою плоди — Ломаченко підняв аперкотом голову противника, а правим боковим вимкнув йому світло.
.@vasyllomachenko wants @siri_salido. Also: all the best 130-pounders. pic.twitter.com/Tw8jxpfTME— Top Rank Boxing (@trboxing) June 12, 2016
Watch: @vasyllomachenko's match winning explosive right hook. #MartinezLomachenkohttps://t.co/gN6I93NivU— HBOboxing (@HBOboxing) June 12, 2016
We'll just leave this here... #MartinezLomachenkopic.twitter.com/zvKHCfw5R1— Top Rank Boxing (@trboxing) June 12, 2016