У США тисячі людей прощаються з Мохаммедом Алі (фоторепортаж)

У США триває церемонія прощання з легендарним боксером і правозахисником Мохаммедом Алі, який помер минулої п'ятниці у віці 74 років. Про це повідомляє BBC.

Церемонія проходить в рідному для Алі місті Луїсвілль.

Повідомляється, що активну участь у процесі прийняли інші колишні знамениті боксери Леннокс Льюїс і Майк Тайсон, а також актор Уілл Сміт. Вони потрапили в число осіб, яким було довірено нести труну з тілом Алі.

Під час проїзду похоронного кортежу вздовж маршруту вишикувалися тисячі людей з квітами і плакатами на честь Алі.