У США тисячі людей прощаються з Мохаммедом Алі (фоторепортаж)
23:18, 10 червня 2016Бокс
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Прощальна церемонія проходить у рідному місті легендарного боксера, Луїсвіллі.
Reuters
У США триває церемонія прощання з легендарним боксером і правозахисником Мохаммедом Алі, який помер минулої п'ятниці у віці 74 років. Про це повідомляє BBC.
Церемонія проходить в рідному для Алі місті Луїсвілль.
Повідомляється, що активну участь у процесі прийняли інші колишні знамениті боксери Леннокс Льюїс і Майк Тайсон, а також актор Уілл Сміт. Вони потрапили в число осіб, яким було довірено нести труну з тілом Алі.
Під час проїзду похоронного кортежу вздовж маршруту вишикувалися тисячі людей з квітами і плакатами на честь Алі.
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