Чемпіон WBO Мартінес: "Бій з Ломаченко - найбільший у моїй кар'єрі"

Пуерторіканський чемпіон світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі (до 59 кг) Роман "Роккі" Мартінес (29-2-3, 17 КО) вважає, що його бій з українцем Василем Ломаченко (5-1, 3 КО) стане найважливішим у його кар'єрі. Про це повідомляє vringe.com.

"Це найбільший бій в моїй кар'єрі. Думаю, цей поєдинок допоможе мені вийти на новий рівень. Дуже багато хто не вірить, що мені під силу впоратися з цим хлопцем, але я сильніше і досвідченіше, ніж він, а також відмінно підготувався як фізично, так і ментально. Я готовий до бою і не бачу нічого для себе неможливого. Так, я можу перемогти", - заявив Мартінес.

Зазначимо, що Василь Ломаченко також є чемпіоном світу за версією WBO, але в іншій ваговій категорії. У бою, який пройде в Нью-Йорку 11 червня, на кону буде стояти лише пояс Мартінеса.