Перший бій Усика за титул чемпіона світу відбудеться у вересні в Польщі

У вересні 2016 року в Польщі відбудеться поєдинок між Інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO у важкій вазі, першим номером рейтингу WBO, Олександром Усиком (9-0, 9 КО) і Чемпіоном світу WBO у важкій вазі Кшиштофом Гловацьким (26-0, 16 KO), повідомляє прес-служба промоутерської компанії братів Кличків "K2 Promotions Ukraine".

Можливі дати проведення поєдинку - 10 або 17 вересня. Точна дата буде відома на початку липня.

"K2 Promotions Ukraine" і промоутерська компанія "Knockout Promotions" виступлять співорганізаторами даного бою.

Раніше, 9 червня в Нью-Йорку згідно з рішенням Всесвітньої боксерської організації (WBO) повинні були відбудуться промоутерські торги, однак після тривалих переговорів сторонам вдалося прийти до угоди до призначеної дати.

"Ми зробили все, що від нас залежало, запропонувавши поляку безпрецедентний на сьогодні гонорар в 500 тисяч доларів, але чемпіона це не влаштувало. Тому з його промоутером Анджеєм Василевськи ми почали шукати компроміс. Результатом наших зусиль стала домовленість про спільну організацію поєдинку в Польщі 10 або 17 вересня. Ми впевнені в Усику, з нами Бог - боятися нам нічого!!!" - відзначив генеральний директор "K2 Promotions Ukraine" Олександр Красюк.

У квітні цього року Кшиштоф Гловацький провів успішний вільний захист титулу в поєдинку зі Стівом Каннігхемом. У свою чергу, Усик у грудні 2015 року здобув дев'яту дострокову перемогу на профі-рингу над Педро Родрігесом. Напередодні зустрічі з Гловацьким також був запланований бій Олександра зі Стівеном Сіммонсом, але українець отримав травму під час одного з спарингів і поєдинок був скасований.