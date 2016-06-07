Помер відомий боєць змішаних єдиноборств Кімбо Слайс

Відомий боєць змішаних єдиноборств Кімбо Слайс помер у США у понеділок, повідомляє сайт спортсмена.

Причини смерті не називаються.

Спортсмен був госпіталізований рано вранці в понеділок зі свого будинку в Корал-Спрінгс (штат Флорида). Він помер через короткий час.

Кимбо Слайс (справжнє ім'я Кевін Фергюсон) останній раз бився в турнірі серії Bellator 149 в лютому і переміг бійця Дада 5000, але перемога була скасована, коли з'ясувалося, що спортсмен здав позитивний тест на заборонений стероїд.