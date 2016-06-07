Дворазовий олімпійський чемпіон з боксу Ломаченко не виступить на Іграх в Ріо (відео)

Дворазовий олімпійський чемпіон з боксу (Пекін-2008 і Лондона-2012) Василь Ломаченко не буде виступати на Іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро, так як вважає неможливим двічі поспіль вийти на пік форми за короткий проміжок часу - до ліцензійного турніру і на самі Ігри.

Про це він заявив в інтерв'ю Boxing. ua.

"Я хотів би виступити на Олімпіаді, у мене величезне бажання. AIBA прийняло рішення, що професіонали можуть брати участь в Олімпійських Іграх. Без ліцензій, можливо, я б пішов на цю авантюру і спробував завоювати втретє медаль для своєї країни. Але так, як вони зробили занадто близько відбір і самі Ігри, це занадто важко для спортсменів виходити на пік форми на ліцензійний турнір, а потім на Олімпіаду. Це важко за такий короткий термін. Я вважаю, що це неправильно і не буду робити цього точно", - зазначив спортсмен.

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Ломаченко — український боксер-професіонал, дворазовий Олімпійський чемпіон 2008 і 2012 років, дворазовий чемпіон світу 2009 і 2011 років, чемпіон Європи 2008 року, володар Кубка Вела Баркера (приз, який вручається найбільш технічному боксеру Олімпійських ігор з 1936 року по сьогоднішній день).

У 2013-му році перейшов у професіонали. Є чемпіоном світу WBO з 2014-го року.