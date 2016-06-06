Український боксер Постол провів спаринг з Міккі Рурком (відео)

Український чемпіон за версією WBC в першій напівсередній вазі Віктор Постол провів спаринг зі знаменитим актором Міккі Рурком, який також займається боксерською кар'єрою. Про це повідомляє "Чемпіон".

Зазначається, що на даний момент Постол готується до об'єднавчого поєдинку із володарем поясу WBO Теренсом Кроуфордом, який відбудеться 23 липня в Лас-Вегасі.

Віктор Постол провів на професійному рівні 28 боїв, 12 з яких завершив нокаутом.

63-річний Міккі Рурк відомий по участі у фільмах "9 1/2 тижнів", "Серце ангела", "Рестлер". За роль у "Рестлері" він отримав премію "Оскар".

Боксерською кар'єрою Рурк займався на початку 1990-х років і взяв участь у восьми боях. Також він спарингувався з багатьма провідними боксерами того часу.

У 2014-му році він провів у Москві виставковий бій проти американця Еліота Сеймура. Як стало відомо пізніше, цей поєдинок був договірним, а Сеймур, який є бездомним, вийшов на ринг, щоб заробити грошей.