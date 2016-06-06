Похорон легендарного боксера Мохаммеда Алі транслюватимуть онлайн

Церемонія прощання зі спортсменом буде відкритою, з трансляцією в інтернеті, передає ZN.UA з посиланням на AP.

Жалобну промову виголосить екс-президент США Білл Клінтон.

Тіло спортсмена, який помер 3 червня в Арізоні, вже доставили в Луїсвілл. А шанувальники боксера вже 2 дні несуть квіти, до будинку, в якому народився Алі.

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Алі помер на 75-му році життя в лікарні Фінікса, він багато років боровся з хворобою Паркінсона. Алі доставили в медичний заклад кілька днів тому через проблеми з легенями.

Увечері в п'ятницю стало відомо, що стан боксера різко погіршилося, а його сім'я почала готуватися до похорону. При народженні Алі отримав ім'я Кассіус Клей, однак він змінив його, після того як зв'язався з організацією "Нація ісламу". Алі вперше став чемпіоном світу з боксу у важкій вазі в 1964 році, згодом він не раз захищав цей титул.

Журнал the Ring п'ять разів називав Алі боксером року. Він також вів громадську і політичну діяльність, зокрема публічно відмовився воювати у В'єтнамі і допомагав звільнення американських заручників у Лівані та Іраку.