Життя і смерть легенди світового боксу: біографія Мохаммеда Алі у фактах і фото

Спортсмен помер в лікарні в Феніксі, штат Арізона, куди він був доставлений два дні тому з респіраторним захворюванням. До цього більш ніж 30 років він боровся з хворобою Паркінсона, пише Російська служба Бі-бі-сі.

Перше ім'я боксера - Кассіус Марселлус Клей. Він народився 17 січня 1942 року в Луїсвіллі, штат Кентуккі, в сім'ї художника-оформлювача Кассіуса Клея і домогосподарки Одеси Клей.

У 1960 році завоював титул Олімпійського чемпіона з боксу у напівважкій вазі, в 1964 році - у важкій вазі, вже в якості професійного боксера. Після завоювання титулу змінив ім'я.

Своє ім'я Мохаммед Алі вибрав, надихнувшись ідеологією руху чорношкірих мусульман США і прийнявши іслам.

Після дев'яти успішно проведених боїв був позбавлений титулу в 1967 році за відмову від проходження армійської служби. Повернув титул у поєдинку з Джорджем Форманом у 1974 році у віці 32 років.

Провівши десять вдалих боїв, в лютому 1978 року знову втратив титул у поєдинку з Леоном Спінксом.

Через вісім місяців, у вересні 1978, здобув перемогу над Спінксом, повернувши титул чемпіона світу, але в 1979 році оголосив про завершення кар'єри.

Повернувся в спорт у 1980 році для бою з Ларрі Холмсом за титул чемпіона світу; Алі завершив поєдинок у десятому раунді. Провів ще один невдалий бій з Тревором Бербиком в 1981 році.

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У 1978 році, у розпал холодної війни Мохаммед Алі побував у Радянському Союзі на запрошення Спорткомітету СРСР. Його приймав Леонід Брежнєв, який подарував йому свою книгу та іменний годинник.

Після відходу з великого спорту Мохаммед Алі брав активну участь в благодійних акціях, збираючи гроші як для колишніх спортсменів, так і для ісламської школи в Чикаго, названої на його честь.

У 1980 році в якості спеціального представника президента Джиммі Картера в Африці він закликав підтримати бойкот Літніх Олімпійських ігор у Москві, був членом консультаційної ради Корпусу миру та почесним консулом Бангладеш в Чикаго.

Алі був одружений чотири рази, у нього шестеро дітей (четверо від другого шлюбу і двоє від третього).

Дочка Мохаммеда Алі Лайла Алі провела 24 бої, в яких здобула 24 перемоги, з них 21 нокаутом. Вона носила титули чемпіонки світу за версіями IBA, WIBA і IWBF.

У 1999 році Мохаммед Алі був нагороджений званнями "Спортивна особистість століття" і "Спортсмен століття".