Боксер Мохаммед Алі знаходиться в стані, близькому до смерті - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, близьке до сім'ї Алі.

«Він надзвичайно серйозний. Це питання кількох годин», – сказав співрозмовник агентства.

Джерело Reuters, що спілкувалося з дружиною боксера Марко Алі, повідомило, що вже розпочато підготовку до його похорону.

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2 червня цього року Мохаммеда Алі доставили в лікарню через проблеми з легенями. Його представник Боб Ганнелл повідомив, що боксер знаходиться в задовільному стані і проходить лікування в якості запобіжного заходу.

Наступного дня, 3 червня, The Daily Mirror повідомило про різке погіршення стану Алі. За даними видання, стан боксера оцінюється як критичний, і лікарі повідомили його близьким, що «кінець близький».

З 1984 року боксер страждає хворобою Паркінсона.

За свою кар'єру Алі провів 61 бій, здобувши 56 перемог (37 - нокаутом) і зазнав п'ять поразок. Його ім'я вже давно стало символом професійного боксу, а придумана їм тактична схема "руки працюють, бачать очі; порхай, як метелик, жаль, як бджола" використовується і понині. У 1999 році Алі був визнаний "Спортсменом століття".