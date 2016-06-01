Професійним боксерам дозволили виступити на Олімпіаді в Ріо

Міжнародна асоціація боксу (AIBA) дозволила професійним боксерам виступити на Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро, повідомляє ТАСС, посилаючись на портал Insidethegames.

Рішення AIBA було прийнято на конгресі організації в Лозанні. За нього проголосувало 84 з 88 делегатів.

Раніше, згідно з правилами організації, які були введені у 2013 році, професійні боксери мали право брати участь у Олімпіадах за умови, що вони провели менше 15 поєдинків, за які отримали гонорар, а також за умови підписання спеціального короткострокового контракту з організацією.

Нові правила дозволять будь-якому професійному боксеру, незалежно від віку і досвіду, брати участь в Олімпійських іграх.

Поки невідомо, скільки конкретно професіоналів візьмуть участь в Олімпіаді-2016.